Вашингтон, 14 апреля, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Американский госсекретарь Энтони Блинкен поздравил нового премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа с избранием на его пост. Об этом говорится в заявлении главы Госдепартамента США, опубликованном 13 апреля пресс-службой ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

Блинкен отметил, что США видят в Пакистане «важного партнера по широкому набору вопросов, представляющих взаимный интерес». Госсекретарь надеется, что сотрудничество между двумя странами продолжится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент республики Росарио Мурильо поздравили Шахбаза Шарифа с тем, что он стал новым премьер-министром Пакистана.