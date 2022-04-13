Ниамей, 14 апреля, 2022, 01:08 — ИА Регнум. В Нигере во время нападения на два полицейских поста были убиты 11 сотрудников правоохранительных органов. Об этом со ссылкой на власти страны 13 апреля сообщает агентство Reuters.

usaraf.army.mil Солдаты армии Нигера

Отмечается, что террористические атаки были совершены 12 апреля на посты силовиков, расположенные в разных регионах Нигера. Один находился на западе страны, на пропускном пункте Петелколе вблизи границы с Буркина-Фасо. Вторым был атакован пост в северной области Агадес. В результате нападения также было ранено более десяти человек.

Власти Нигера начали расследование инцидентов и усилили в этих районах меры безопасности.

Читайте также: Власти Нигера заявили о падении конкурентоспособности товаров