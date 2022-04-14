Тегусигальпа, , 00:58 — REGNUM Власти Гондураса могут выдать США бывшего президента страны Хуана Орландо Эрнандеса уже на следующей неделе, 13 апреля сообщает газета La Tribuna со ссылкой на гондурасское министерство безопасности.

Хуан Орландо Эрнандес Presidencia El Salvador

Решение о его экстрадиции было принято еще в середине марта. Эрнандеса должны выдать в руки американской стороны на авиабазе имени Эрнана Акосты в Гондурасе, откуда он отправится в город Нью-Йорк. В США политик приговорен к пожизненному заключению за причастность к наркоторговле.

Полномочия Эрнандеса на посту бывшего президента Гондураса истекли в конце января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля генеральная прокуратура Гондураса объявила о том, что власти республики конфискуют собственность Хуана Орландо Эрнандеса. Речь идет о 33 объектах недвижимости, восьми компаниях и 16 транспортных средствах.

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