Бывшего президента Гондураса могут выдать США на следующей неделе
Тегусигальпа, 14 апреля, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Власти Гондураса могут выдать США бывшего президента страны Хуана Орландо Эрнандеса уже на следующей неделе, 13 апреля сообщает газета La Tribuna со ссылкой на гондурасское министерство безопасности.
Решение о его экстрадиции было принято еще в середине марта. Эрнандеса должны выдать в руки американской стороны на авиабазе имени Эрнана Акосты в Гондурасе, откуда он отправится в город Нью-Йорк. В США политик приговорен к пожизненному заключению за причастность к наркоторговле.
Полномочия Эрнандеса на посту бывшего президента Гондураса истекли в конце января 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля генеральная прокуратура Гондураса объявила о том, что власти республики конфискуют собственность Хуана Орландо Эрнандеса. Речь идет о 33 объектах недвижимости, восьми компаниях и 16 транспортных средствах.
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