Белград, , 01:16 — REGNUM Западные партнеры Сербии ожидают, что новые органы сербской исполнительной власти будут сформированы до августа, и что одним из первых их решений будет присоединение к антироссийским санкциям. Об этом 13 апреля сообщил портал Nova.rs.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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В соответствии с информацией портала, Запад ожидает от президента Сербии Александра Вучича, что Белград начнет процесс согласования своей внешней политики с политикой ЕС и присоединится к санкциям до лета текущего года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва исходит их того, что ее традиционные партнеры в своей деятельности в рамках международных организаций и на различных многосторонних площадках будут последовательно придерживаться позиций, которые отражают их подлинные национальные интересы и истинно дружеское отношение к России.