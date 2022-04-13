Киев, 14 апреля, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Договор о выделении Киеву нового кредита на сумму 500 млн канадских долларов (около $398 млн) подписан министерством финансов Украины и правительством Канады, 13 апреля сообщается на сайте украинского минфина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Заем должен быть погашен в течение 10 лет. Отмечается, что эта сумма будет направлена на «финансирование приоритетных расходов» Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля министерство финансов Канады объявило о том, что Оттава планирует предоставить Киеву до 1 млрд канадских долларов ($794 млн) в виде кредита через Международный валютный фонд (МВФ).

9 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что общий объем гуманитарной помощи Украине со стороны Канады достигнет по итогам 2022 года $245 млн после решения Оттавы предоставить Киеву дополнительную помощь в размере $100 млн.