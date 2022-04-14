Тирана, , 01:35 — REGNUM Управление по прозрачности в Албании 13 апреля санкционировало новый рост цен на нефть и бензин.

Цены на нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, с этого дня розничная цена литра нефти составит 226 леков (1,86 евро), при прежней цене в 219 леков (1,8 евро). Цена литра бензина увеличилась с 205 (1,68 евро) до 209 леков (1, 72 евро) за литр. Цена газа осталась неизменной — 115 леков (0,94 евро) за литр.

В начале марта стоимость литра нефти в стране достигла рекордного показателя — 260 леков (2,14 евро) за литр. После того, как государственные регуляторы снизили цены, были закрыты 160 заправок.

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