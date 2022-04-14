Москва, , 00:38 — REGNUM В предстоящие выходные дни (16 и 17 апреля) жителей столицы ожидают похолодание и дожди. Об этом 14 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Высаживание цветов у главного входа ВДНХ. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По его словам, в Москве в субботу и воскресенье будет погода, «напоминающая осень».

цитирует Вильфанда ТАСС «В субботу и воскресенье ночью будет +4… +6 °C, днём — 6… +8 °C. Облачная и мрачноватая погода, но в воскресенье интенсивность дождей уменьшится».

В ночь на 14 и 15 апреля в регионе местами возможны заморозки. Днём будет облачно, с небольшими осадками, а воздух прогреется до +10… +13 °C

«Осенняя мрачноватая погода в столице будет сохраняться и в начале следующей недели».

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