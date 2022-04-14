Москва, 14 апреля 2022, 00:38 — REGNUM В предстоящие выходные дни (16 и 17 апреля) жителей столицы ожидают похолодание и дожди. Об этом 14 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, в Москве в субботу и воскресенье будет погода, «напоминающая осень».
В ночь на 14 и 15 апреля в регионе местами возможны заморозки. Днём будет облачно, с небольшими осадками, а воздух прогреется до +10… +13 °C
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