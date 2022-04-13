Москвичей в выходные ожидает осенняя погода — Вильфанд
Москва, 14 апреля, 2022, 00:38 — ИА Регнум. В предстоящие выходные дни (16 и 17 апреля) жителей столицы ожидают похолодание и дожди. Об этом 14 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Высаживание цветов у главного входа ВДНХ. Весенняя Москва
По его словам, в Москве в субботу и воскресенье будет погода, «напоминающая осень».
«В субботу и воскресенье ночью будет +4… +6 °C, днём — 6… +8 °C. Облачная и мрачноватая погода, но в воскресенье интенсивность дождей уменьшится».
В ночи на 14 и 15 апреля в регионе местами возможны заморозки. Днём будет облачно, с небольшими осадками, а воздух прогреется до +10… +13 °C.
«Осенняя мрачноватая погода в столице будет сохраняться и в начале следующей недели».
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