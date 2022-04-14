Ханой, , 00:35 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 24 623 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что все случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. По-прежнему одним из основных очагов заболевания является вьетнамская столица Ханой, там за сутки выявили 1727 носителей SARS-CoV-2. Также два крупных очага находятся в провинциях Футхо и Нгеан.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло10 297 587. От осложнений COVID-19 в стране с начала пандемии скончались 42 878 человек. При этом уже смогли выздороветь более 8,77 млн жителей Вьетнама.