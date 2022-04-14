Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 14 апреля 2022, 00:36 — REGNUM Закон о недвижимом имуществе Республики Сербской вступает в силу 14 апреля вопреки тому, что непризнанный ООН верховный представитель в БиГ Кристиан Шмидт отменил этот акт. Об этом заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик 13 апреля.

Карта Республики Сербской
Карта Республики Сербской
Pereslavtsev

«Наше служебное издание опубликует этот документ, и он вступает в силу», — заявил Додик телеканалу РТРС.

Додик добавил, что международное сообщество оказывает скоординированное давление на Республику Сербскую для того, чтобы автономия отказалась от применения закона о недвижимом имуществе. «Я не ожидаю, что это будет легкая борьба», — сказал Додик.

Напомним, что закон о недвижимом имуществе направлен на то, чтобы вернуть Республике Сербской право распоряжается собственным имуществом, переданным при содействии предыдущих верховных представителей в распоряжение центральных властей в Сараево.