Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 14 апреля, 2022, 00:36 — ИА Регнум. Закон о недвижимом имуществе Республики Сербской вступает в силу 14 апреля вопреки тому, что непризнанный ООН верховный представитель в БиГ Кристиан Шмидт отменил этот акт. Об этом заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик 13 апреля.

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«Наше служебное издание опубликует этот документ, и он вступает в силу», — заявил Додик телеканалу РТРС.

Додик добавил, что международное сообщество оказывает скоординированное давление на Республику Сербскую для того, чтобы автономия отказалась от применения закона о недвижимом имуществе. «Я не ожидаю, что это будет легкая борьба», — сказал Додик.

Напомним, что закон о недвижимом имуществе направлен на то, чтобы вернуть Республике Сербской право распоряжаться собственным имуществом, переданным при содействии предыдущих верховных представителей в распоряжение центральных властей в Сараево.