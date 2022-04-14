Вашингтон, , 00:28 — REGNUM Возможность введения новых антироссийских санкций обсуждалась в ходе телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, но определенных объявлений по указанному вопросу сделано не было. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила 13 апреля на брифинге.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, лидеры стран «просто поговорили». Так Псаки ответила на вопрос по поводу заявления Зеленского о том, что США решили ужесточить санкции против России. Вместе с тем пресс-секретарь отметила, что американские власти продолжают изучать вопрос о новых рестрикциях.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Вашингтон дополнил свой санкционный список по России, добавив в него восемь российских граждан и 29 организаций из РФ.

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