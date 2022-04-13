Вашингтон, 14 апреля, 2022, 00:28 — ИА Регнум. Возможность введения новых антироссийских санкций обсуждалась в ходе телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, но определенных объявлений по указанному вопросу сделано не было. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила 13 апреля на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По ее словам, лидеры стран «просто поговорили». Так Псаки ответила на вопрос по поводу заявления Зеленского о том, что США решили ужесточить санкции против России. Вместе с тем пресс-секретарь отметила, что американские власти продолжают изучать вопрос о новых рестрикциях.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Вашингтон дополнил свой санкционный список по России, добавив в него восемь российских граждан и 29 организаций из РФ.