Манчестер, Великобритания, 14 апреля, 2022, 00:09 — ИА Регнум. 31-летний опорный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии по футболу Илкай Гюндоган с оценкой 7.62 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком прошедшего ответного матча ¼ финала Лиги Чемпионов УЕФА «Атлетико» — «Манчестер Сити».

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

За проведенное на поле время Илкай Гюндоган отметился одной успешной обводкой, одним выигранным верховым единоборством и двумя удачными отборами. Точность передач футболиста сборной Германии составила 87%.

По итогам двухматчевого противостояния в полуфинал еврокубка вышел «Манчестер Сити». Единственный мяч в первом матче четвертьфинальной серии на 70-й минуте встречи забил атакующий полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне.

В текущем сезоне Илкай Гюндоган принял участие в 21-м туре Английской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.