Ливерпуль, Великобритания, , 00:05 — REGNUM 13 апреля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграл вничью с лиссабонской «Бенфикой». Основное время встречи завершилось со счетом 3:3.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «мерсисайдцев» отметились Ибраима Конате (21’ Константинос Цимикас) и Роберто Фирмино (55’ Диогу Жота, 65’ Константинос Цимикас). Голы португальской команды забили Гонсалу Рамуш (32’), Роман Яремчук (73’ Алехандро Гримальдо) и Дарвин Нуньес (82’ Жоау Мариу).

Статистика матча («Ливерпуль»/ «Бенфика»)

Удары 17/5

Удары в створ 5/4

Владение 63%/37%

Угловые 8/0

Нарушения 9/11

Составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон, Конате, Цимикас, Матип, Гомес, Милнер (Алькантара, 57’), Кейта, Хендерсон (Фабиньо, 57’), Жота (Салах, 57’), Диас (Мане, 66’), Фирмино (Ориги, 90’).

«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Жилберто (Диаш, 90’), Гримальдо, Вайгль, Таарабт (Мариу, 66’), Гонсалвеш (Яремчук, 46’), Рамуш (Бернарду, 78’), Эвертон (Альмейда, 90’), Нуньес.