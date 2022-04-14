Мадрид, , 00:03 — REGNUM 13 апреля в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» в первом ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграл вничью с «Манчестер Сити». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Таким образом, по результатам двухматчевого противостояния в полуфинал еврокубка вышли «горожане» (1:0, 0:0). Единственный мяч на 70-й минуте игры в Манчестере забил атакующий полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне.

Желтые карточки получили Филиппе Монтейро (24’), Маркос Льоренте (80’), Родриго Эрнандес (85’), Стефан Савич (90+1’), Натан Аке (90+1’), Рияд Марез (90+5’), Филип Фоден (90+7’), Жоау Канселу (90+8’) и Диего Симеоне (90+11’). Единственную красную карточку на 90+5-й минуте получил Филипе Монтейро. Матч обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ассистенты главного судьи – Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин.

Статистика матча («Атлетико»/ «Манчестер Сити»)

Удары 10/9

Удары в створ 1/0

Владение 40%/60%

Угловые 2/4

Нарушения 7/5

Составы команд:

«Атлетико»: Облак, Савич, Монтейро, Мандава, Кондогбья, Коке (Де Пауль, 69’), Лоди (Корреа, 69’), Льоренте, Лемар (Суарес, 82’), Феликс (Кунья, 82’), Гризманн (Карраско, 69’).

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер (Аке, 73’), Стоунс, Ляпорт, Канселу, Гюндоган, Родри, де Брёйне (Стерлинг, 65’), Силва (Фернандиньо, 79’), Марез, Фоден.