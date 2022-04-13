Париж, 13 апреля, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Генерал Жак Ланглад де Монгро получил должность начальника французской Дирекции военной разведки (DRM), сообщает 13 апреля газета Le Figaro.

Цитата из кф «Шпионские игры». реж. Тони Скотт. 2001. США, Германия, Франция, Япония Шпионы из ЦРУ, работающие против Китая

По утверждению издания, ему поставлена задача реструктуризации указанной разведслужбы.

Напомним, его предшественник был уволен сразу же после начала российской специальной операции на Украине.

Ранее генерал Ланглад де Монгро руководил разведывательным бюро Центра планирования и командования операциями, а также входил в отдел международных отношений при министре французских вооруженных сил Флоранс Парли.

Кроме службы в разведке, новый шеф DRM возглавлял миссию Евросоюза в Центральноафриканской республике, а затем, с февраля 2022 года, работал в Инспекции сухопутных войск.