Рим, 13 апреля, 2022, 23:38 — ИА Регнум. СШАготовятся к тому, что военные действия на Украине будут длиться долго, заявил 13 апреля в интервью Agenzia Italia редактор журнала Analisi Difesa Джанандреа Гайани.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России: ради прочного мира — трансляция»

Так он прокомментировал решение Вашингтона о дополнительных поставках оружия на Украину.

США исходят из того, что ВС России уничтожили или привели в негодность значительную часть украинских вооружений, отметил эксперт. Вашингтон планирует осуществлять поставки в течение длительного времени, Россия, вероятно, ответит уничтожением логистической инфраструктуры в западной части Украины, считает он.

Интересы США и Евросоюза в отношении продолжительности военных действий на Украине противоположны, считает Гайани: ЕС нуждается в их скорейшем завершении, США — нет.