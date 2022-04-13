Париж, 13 апреля 2022, 23:35 — REGNUM Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов: за него отдали голоса 9,78 млн избирателей, сообщает 13 апреля Конституционный совет республики. За Макрона проголосовали 27,84% избирателей.

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Présidence de la République France

По итогам первого тура президентских выборов Франции, за его оппонента Марин Ле Пен отдали голоса 8,13 млн человек. За неё проголосовали 23,15% избирателей.

Что касается явки, из 48,7 млн избирателей проголосовали 35,9 млн. В итоге Конституционный совет сделал заявление: оба кандидата – Макрон и Ле Пен – имеют право участвовать во втором туре выборов президента Франции.

Напомним, первый тур президентских выборов прошёл во Франции три дня назад – в воскресенье 10 апреля. На президентское кресло претендовали 12 кандидатов. Второй тур состоится 24 апреля.

Читайте подробнее: Во Франции подведены окончательные итоги первого тура выборов