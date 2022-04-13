Париж, 13 апреля, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов: за него отдали голоса 9,78 млн избирателей, сообщает 13 апреля Конституционный совет республики. За Макрона проголосовали 27,84% избирателей.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

По итогам первого тура президентских выборов Франции, за его оппонента Марин Ле Пен отдали голоса 8,13 млн человек. За неё проголосовали 23,15% избирателей.

Что касается явки, из 48,7 млн избирателей проголосовали 35,9 млн. В итоге Конституционный совет сделал заявление: оба кандидата – Макрон и Ле Пен – имеют право участвовать во втором туре выборов президента Франции.

Напомним, первый тур президентских выборов прошёл во Франции три дня назад – в воскресенье 10 апреля. На президентское кресло претендовали 12 кандидатов. Второй тур состоится 24 апреля.

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