Москва, , 23:46 — REGNUM Россия всегда в трудную минуту поддерживает своих друзей и исходит из того, что страны, которые называют себя друзьями России, исповедуют те же подходы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 13 апреля.

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Так Захарова ответила на просьбу журналистов прокомментировать голосование Сербии за исключение России из Совета по правам человека ООН, которое многим российским гражданам показалось неожиданным.

«Мы фиксируем заявления сербских политиков относительно того давления, которое на них оказывается, также мы фиксируем заявления сербской стороны, что Россия им друг. Может быть, мы по-разному смотрим на то, что такое есть дружба», — подчеркнула Захарова.

При этом дипломат напомнила, что представители многих государств, которые старались проводить независимую и сбалансированную политику, говорят о колоссальном давлении, которому их подвергают западные страны, в первую очередь, США.

«Об этом говорил неоднократно министр иностранных дел Сергей Лавров. Соответственно, эти страны идут на какие-то компромиссы. Мы это, честно говоря, не понимает, это так сложно понять. Понимаем, что оказывается давление, но если речь идет о тех, кто объявляет себя нашими друзьями, то это понять, конечно, невозможно», — сказала российский дипломат.

Захарова добавила, что Москва исходит их того, что ее традиционные партнеры в своей деятельности в рамках международных организаций и различных многосторонних площадках будут последовательно придерживаться позиций, которые отражают их подлинные национальные интересы и истинное дружеское отношение к нам

«Речь идет не от том, что мы их стимулируем к сделке с совестью за счет подмены. Нет. В частности, в Белграде хорошо известно не только о российской позиции, но и об этимологии всего кризиса. Это неоднократно обсуждалось на высшем и высоком уровне, у них есть вся полнота материалов. Самое главное, они проживали не менее сложные исторические моменты, которые так схожи во многом с тем, что сейчас творится на территории Украины. Ведь спонсоры этого многолетнего ада те же самые. Поэтому здесь важно еще понять, что речь идет не просто о поддержке нашей страны, о принципе дружбы, речь идет об отстаивании истины», — подытожила Мария Захарова.