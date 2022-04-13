Рим, 13 апреля, 2022, 23:27 — ИА Регнум. С конца февраля в Италию прибыли чуть менее 92 тысяч граждан Украины, сообщили 13 апреля в МВД Италии.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Более половины прибывших — женщины, еще около 37% — несовершеннолетние граждане.

Число прибывающих снижается. В основном граждане Украины направляются в крупные города Италии — Милан, Рим, Неаполь, Болонью.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. На прием беженцев выделено 500 млн евро.