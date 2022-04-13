Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин несколько дней назад делал очередную попытку связаться с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, сообщил 13 апреля на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, к звонку шефа Пентагона «у русских не было интереса».

«Не знаю точно, когда была последняя попытка. Недавно, мне кажется. Менее недели назад. И снова русские не проявили интереса», — сказал Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Пентагона неоднократно заявляла, что с первого дня российской военной спецоперации на Украине руководители ведомства безуспешно пытаются дозвониться до министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

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