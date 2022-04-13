Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Раскрыто имя актёра, которому предстоит озвучить медведя Теда в сериале на основе популярной серии фильмов «Третий лишний». Об этом 13 апреля пишет издание Variety.

Кадр из фильма «Третий лишний 2» Скриншот YouTube

Так, к озвучиванию персонажа вновь вернётся автор проекта Сет Макфарлейн. Также известно, что в съёмках сериала поучаствуют Джорджия Уигхэм («Каратель»), Макс Буркхолдер («Родители») и Скотт Граймз («Орвилл»).

Напомним, что сериал по «Третьему лишнему» расскажет о приключениях медведя Теда и его 16-летнего друга Джона Беннетта в 1993 году. Будущий проект будет состоять из 10 эпизодов, а его показ будет осуществляться на стриминге Peacock.

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