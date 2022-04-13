Рим, 13 апреля, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Все страны, которые хотят вступить в НАТО, должны получить такую возможность, заявил 13 апреля глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Решения должны приниматься правительствами и иными «институтами» этих стран, отметил он.

НАТО должен стать более сплоченным альянсом, поскольку он обеспечивает не только безопасность входящих в него стран, но и «безопасность демократии», добавил Ди Майо.