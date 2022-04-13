Бергамо, Италия, , 23:10 — REGNUM Завтра, 14 апреля, в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» «Аталанта» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет немецкий «Ред Булл Лейпциг». Игра начнется в 19:45 по московскому времени.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый матч четвертьфинала, состоявшийся 7 апреля в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена», завершился со счетом 1:1. Единственный мяч в составе итальянской команды на семнадцатой минуте встречи забил 30-летний форвард сборной Колумбии Луис Мурьель. На 58-й минуте защитник «Аталанты» Давид Дзаппакоста срезал мяч в свои ворота.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Ассистенты главного судьи – Пау Сербиан и Роберто дель Паломар.