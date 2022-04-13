Вашингтон, 13 апреля 2022, 23:10 — REGNUM Кенни Рок, являющийся родным братом комика Криса Рока, выразил желание провести бой с Уиллом Смитом. Об этом пишет издание HipHopDX 13 апреля.
«Нет, не он, а я должен выйти на ринг с Уиллом Смитом», — ответил Кенни Рок на вопрос журналиста о том, должен ли состояться бой между его братом и популярным актёром. Также он отметил, что сомневается в том, что Крис принял извинения Смита в интернете.
Напомним, что 28 марта 2022 года Уилл Смит ударил комика Криса Рока во время проведения «Оскара». Поводом для разбирательств стала шутка комика, адресованная супруге актёра.
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