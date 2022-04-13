Оттава, 13 апреля, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Канадская инди-рок-группа Arcade Fire представила следующий сингл из своего будущего шестого студийного альбома WE. Об этом 13 апреля рассказал портал NME.

Скриншот NME Группа Arcade Fire

В социальных сетях коллектива появился ролик, где лидер группы Вин Батлер проигрывает на виниле свой еще не вышедший альбом WE.

Во время прокрутки пластинки можно услышать, как Батлер говорит: «Первым синглом был», — а затем играет ведущий сингл альбома — Lightning I, II. Затем он говорит: «Следующим синглом будет». Ролик подписан надписью «Lookout», что должно стать названием для будущей песни.