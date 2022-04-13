Вашингтон, 13 апреля, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Песня пуэрто-риканского исполнителя Рики Мартина Livin’ la Vida Loca удостоилась чести попасть в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

The Library of Congress Библиотека Конгресса США

В созданный в 2000 году реестр ежегодно включаются 25 песен, которые Конгресс хотел бы «передать потомкам и сохранить». Livin’ la Vida Loca стала самой популярной композицией певца. Она была выпущена тиражом в 20 миллионах копий, получила две премии MTV Video Music Awards и четыре премии «Грэмми».

Помимо этого, в Национальный реестр аудиозаписей в этом году попали «Богемская рапсодия» группы Queen, а также все президентские послания Франклина Рузвельта.