Лондон, 13 апреля, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Альбом британской метал-группы Bring Me The Horizon 2013 года Sempiternal преодолел отметку в миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify. Об этом 13 апреля группа рассказала в своих социальных сетях.

NME Bring Me The Horizon

Для записи четвертой студийной работы, ставшей продолжением альбома 2010 года There Is A Hell Believe Me I’ve Seen It. There Is A Heaven Let’s Keep It A Secret, группа из Шеффилда пригласила клавишника Джордана Фиша и добавила больше электроники в свой звук.

«Sempiternal празднует 9-летие, спасибо Вам», — написала группа в социальных сетях.