Бишкек, , 22:53 — REGNUM Необходимо изменить систему подбора и критерии оценки деятельности управленцев, работающих на госпредприятиях и в акционерных обществах с государственной долей. Об этом заявил вице-премьер-министр Киргизии Бакыт Торобаев на правительственном совещании.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам высокопоставленного чиновника, делать это нужно с учетом направленности на качественное и эффективное управление, внедрение цифровизации, «зеленой экономики», новых технологий и креативных подходов в работе.

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«Приоритетом является развитие реального сектора экономики и увеличение ВВП республики. В текущем году мы должны довести консолидированный бюджет до 400 млрд сомов с дальнейшим устойчивым ростом», — подчеркнул он.

По итогам совещания заместитель главы правительства поручил руководству госкомпаний в двухнедельный срок подготовить свои программы развития и представить их в Министерство экономики и коммерции.