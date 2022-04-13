Курган, 13 апреля, 2022, 22:51 — ИА Регнум. В Курганском промышленном техникуме будущие выпускники обсудили с главой региона Вадимом Шумковым вопросы трудоустройства и перспективы профессионального роста. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента образования и науки.

Пресс-служба губернатора Курганской области Будущий рабочий

«Начинается ваше время. Сегодня как никогда востребованы рабочие профессии. Опережающими темпами идёт рост зарплат в промышленной сфере. При этом в нашей области крайне не хватает квалифицированных рабочих кадров», — отметил курганский губернатор.

Пресс-служба губернатора Курганской области Глава Курганской области посетил учебные классы техникума

Вадим Шумков сообщил студентам о масштабной работе в регионе по возведению индустриальных парков, созданию новых предприятий и восстановлению прежних.

Пресс-служба губернатора Курганской области Промышленный техникум Кургана

«Мы строим и ремонтируем садики, школы, больницы, реставрируем мосты, дороги. А что это значит? Это значит, что создаются новые рабочие места. Нам нужны специалисты, которые мешают бетон, кладут асфальт, работают с металлоконструкциями за достойную при этом зарплату», — сообщил выпускникам губернатор Шумков.

Пресс-служба губернатора Курганской области Будущая выпускница техникума во время практических занятий

В Курганской области проводится политика обучения рабочих кадров на современном оборудовании, акцентировал губернатор. В 2022 году появятся четыре новые мастерские в Шадринском политехническом колледже, и на эти цели выделено около 21 млн рублей, а также более 10 млн рублей направлено на создание двух мастерских Шумихинского аграрно-строительного колледжа.

По итогам встречи глава региона дал поручение директору департамента образования и науки Андрею Кочерову и руководству промышленного техникума точечно отрабатывать вопрос трудоустройства каждого выпускника по специальности на те предприятия, где есть вакансии.