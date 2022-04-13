Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Pusha T (Терренс Леварр Торнтон), вероятно, будет сотрудничать с продюсером Dr. Dre (Андре Ромелл Янг). Соответствующий пост появился на странице Pusha T в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 13 апреля.

Pusha T Скриншот YouTube

«Если я начну работать над следующим проектом, вы все можете отменить Рождество. Привет, Dr. Dre», — написал артист. В настоящее время неизвестно, состоится ли сотрудничество между музыкантами на самом деле.

Ранее Pusha T и Dr. Dre уже сотрудничали друг с другом, однако лишь некоторые из их работ были выпущены официально. Так, наиболее популярной песней-коллаборацией исполнителей является Set It Off.

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