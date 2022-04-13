Лондон, 13 апреля, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Британский виртуоз-гитарист Джимми Пейдж, известный благодаря своему творчеству в составе Led Zeppelin, объяснил, почему он отказался участвовать в записи нового альбома Оззи Осборна. Об этом 13 апреля рассказал портал NME.

Aznplayer213 Оззи Осборн во время выступления

Ранее один из основателей Black Sabbath подтвердил, что он закончил работу над продолжением своего альбома 2020 года Ordinary Man на этой неделе. Осборн сказал: «Я так счастлив сообщить всем, что на этой неделе я закончил свой новый альбом и передал его своему лейблу Epic Records».

В декабре прошлого года продюсер Эндрю Уотт сообщил, что Роберт Трухильо (Metallica) исполнил партии бас-гитары, а покойный Тейлор Хокинс (Foo Fighters) и Чед Смит (Red Hot Chili Peppers) разделили обязанности барабанщика. Смит также недавно подтвердил, что в записи альбома также приняли участие Дафф МакКаган из Guns N' Roses, Эрик Клэптон, Джош Хомме и Майк МакКриди из Pearl Jam. Он утверждает, что Осборн также пытался уговорить Пейджа принять участие в записи.

Бывший участник Led Zeppelin объяснил свой отказ тем, что был слишком занят работой над своими собственными проектами. «Есть разные проекты, над которыми я работаю», — сказал Пейдж в интервью Classic Rock. «Это не один проекть, их несколько, и я не хочу даже намекать на них, потому что если ты это сделаешь… ты дашь одно предложение, а потом, если оно не материализуется, это будет выглядеть как: «Почему ты не записал сольный альбом?».