14 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова первого вице-премьера о том, что в российской розничной торговле началось восстановление запасов по основным группам товаров.

Елизавета Коробова, , 02:55 — REGNUM Заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что в розничной торговле началось восстановление запасов по основным группам товаров, включая сахар, запасы которого «составляют уже более двух недель», спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 13 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Николас Мас. Овощной рынок

«Это всё, конечно, прекрасно. Но только вот цена когда станет адекватной?» — интересуется Елена Ф.

Многие пользователи рады узнать, что наконец-то нездоровый ажиотаж вокруг продовольствия в России сбавил свои обороты.

«Заметила, что куда-то резко пропали бабульки с тоннами сахара в руках. Небось, попа к стулу от сладкого прилипла?» — подозревает Nadia P.

«Отлично, а то у нас тут паникеры уже месяц бисер мечут, что все с голоду помрут. Ну и как? В животе у кого-нибудь урчит сильнее прежнего?» — задаётся вопросом Алексей А.

Некоторые комментаторы отметили, что и вовсе не заметили каких-либо существенных проблем при покупке товаров.

Андрей Белоусов Пресс-служба Совета Федерации

«А я ещё ни разу за весь период спецоперации не увидела пустых полок в магазине. Кто, интересно, делал эти провокационные фото с якобы дефицитом? Стоило бы разобраться, зачем в стране искусственно нагнетают панику», — считает Дарья М.

«Я не заметила вообще дефицита. На некоторые продукты поднялись цены. Но это максимум, что было. Многие цены уже падают, так что вообще не было переживаний по этому поводу», — указывает Фарида Б.

Часть людей полагает, что после заполнения продуктовых полок пора озаботиться и ценами на эти самые продукты.

«Сейчас разобрались, молодцы. И наконец-то сахар появился в должном объёме. Правда с большой наценкой. Разберитесь и с этим, пожалуйста, господа руководители!» — призывает Леся Л.

«Ну, наконец-то всё восстановлено. И ажиотаж прекратился, тоже наконец-то. Остаётся только теперь прокуратуре немного поработать с ценником и ФАС немного напрячь этих сетевиков, которые ценники ломят запредельные», — пишет Альбина А.

Ряд пользователей указывает на то, что стоимость товаров не стремится к докризисным значениям, а некоторые продукты так и вовсе — растут в цене.

«Товаров много, никто и не спорит. С этим наши власти постарались, молодцы. Цены — космос. Вот основная проблема, с которой мы живём уже который месяц, а воз и ныне там», — подметил Павел В.

«Сахар-песок. Пачка — один килограмм. Им все полки забиты под завязку. А цена, тем не менее, 80 рублей. И это самый дешёвый! Какого чёрта это всё ещё продолжается?» — возмущается Мартин К.

Нашлись и те, кто отмечают, что власти должны разобраться с тем, кто в их стране мешает возвращению российского продовольственного рынка в здоровое состояние.

«Я большой патриот своей страны и полностью поддерживаю спецоперацию, но не могу понять обстановку внутри страны. Или, что, наше правительство не знает, какие сейчас цены в магазине? Или, быть может, им не дают правдивую информацию? Цены просто подорожали в разы и не на шесть процентов, и даже не на 10%, а на 60-100%. Химия, продукты и даже вывоз мусора. Может это только в Анапе, где я живу, но, что-то мне подсказывает, что такая же примерно картина по всей стране происходит», — написала Лора Т.

Напомним, 12 апреля первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации о том, что в розничной торговле началось восстановление запасов по основным группам товаров, включая сахар, запасы которого «составляют уже более двух недель».