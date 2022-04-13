Мадрид, , 22:44 — REGNUM 18-летний российский голкипер московского «Локомотива» Даниил Худяков назвали свой топ-3 лучших вратарей мира.

Тибо Куртуа Wshjackson

«Куртуа, потом Нойер, а третий Менди. А России? Гильерме на первом. Второй Сафонов. На третьем – Акинфеев», — цитирует Худякова издание Sport24.

В текущем сезоне 29-летний голкипер сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа принял участие в 44-х матчах за мадридский «Реал», в которых пропустил 38 мячей. Восемнадцать поединков бельгиец отстоял «на ноль».

Куртуа выступает за «Реал» с 9 августа 2018 года после перехода из лондонского «Челси» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость вратаря, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.