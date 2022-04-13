Бирмингем, Великобритания, , 22:39 — REGNUM Как сообщает издание Football Insider, 23-летний опорный полузащитник «Астон Виллы» из Бирмингема и национальной сборной Бразилии по футболу Дуглас Луис в грядущее летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

ФК «Арсенал»

По информации источника, в подписании Дугласа Луиса заинтересован лондонский «Арсенал». Трансферная стоимость бразильца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Дуглас Луис принял участие в 27-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Саутгемптона» и тремя результативными передачами. Также полузащитник получил шесть желтых карточек.

Дуглас Луис перешел в «Астон Виллу» 25 июля 2019 года из «Манчестер Сити» за 16,8 миллиона евро. Текущее соглашение бразильца с клубом из Бирмингема рассчитано до 30 июня 2023 года.