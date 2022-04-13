Глазго, Великобритания, , 22:36 — REGNUM Стюарт Брейтуэйт из шотландской шугейз-группы Mogwai объявил о выпуске мемуаров. О книге под названием «Космические корабли над Глазго: Mogwai и растраченная молодость» 13 апреля рассказал портал NME.

Стюарт Брейтуэйт из Mogwai Скриншот NME

Книга выйдет 1 сентября с помощью издательства White Rabbit Publishing и расскажет о детстве Брейтуэйта в Шотландии, его музыкальном становлении и десятилетней карьере в группе Mogwai.

«Я безмерно горжусь сотрудничеством с White Rabbit над моей первой книгой «Космические корабли над Глазго», — сказал Брейтвейт в анонсе. «Процесс исследования и написания книги был сложным, но мне очень понравилось. Это невероятно волнительно — иметь возможность поделиться ею с миром».

Ли Брэкстоун из White Rabbit добавил свой комментарий о книге: «мемуары Стюарта Брейтуэйта — это смешное и праведное празднование жизни, прожитой в дороге и в студии, посвященной стремлению к слуховому (а иногда и психическому) просветлению».

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