Нью-Йорк, США, , 22:51 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал президента Колумбии Ивана Дуке, выступавшего 12 апреля перед Советом Безопасности с докладом о выполнении мирного соглашения 2016 года между правительством Колумбии и FARC. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Василий Небензя Russiaun.ru

Российский дипломат обратил внимание на слова Дуке о качестве работы правительства Колумбии, назвав её «не очень продуктивной» и поставив под сомнение работу системы правосудия в переходный период.

В ответ на это Дуке заявил, что готов принимать конструктивные предложения и замечания, но только не от России. «Все комментарии, сделанные здесь, конструктивны, но некоторые из них хорошо бы рассматривать не только с точки зрения продуктивности, но и морального права», — заявил Дуке.

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