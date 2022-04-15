15 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, , 01:10 — REGNUM Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» открылась в Государственном музее истории российской литературы имени В. И. Даля. Экспозиция посвящена образам идеального «города будущего», представленным в отечественных литературных утопиях и антиутопиях.

Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В двадцатые годы двадцатого века утопии становятся одним из популярных литературных жанров

Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Куратор выставки Тимур Хайрулин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Человечество всегда рисовало в своем воображении картины идеального будущего, будь то райский сад, прозрачный фаланстер или цветущие на Марсе яблони. Утопия — это стиль мышления о будущем, не просто литературный жанр или политическая теория, но универсальная идея, извлеченная мечта, свойственная самым разным культурным эпохам», — отметили организаторы выставки.

Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM А. С. Шайхет, «Лампочка Ильича», 1925 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На воображаемой карте грядущего мира проявляются идеальные города и страны: хлебниковская «Лебедия», платоновский «Чевенгур», «Страна Гонгури» Вивиана Итина, есенинская «Иония», «Страна крестьянской утопии» Александра Чаянова. Фантастическим урбанистическим пейзажам будущего противопоставляются крестьянские представления об идеальном обществе, а русские теоретики космизма мечтают о межпланетных путешествиях и устройстве идеального мира в других вселенных. Наконец, «грядущий мир» начинают изображать критически: появляется предтеча всех известных антиутопий XX века — роман Замятина «Мы».

Иллюстрации к роману Замятина «Мы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Иллюстрации к роману Замятина «Мы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Замятин «Мы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Евгений Замятин

Из полемики различных утопических систем рождается советская научная фантастика. Авторы 1920-х годов увлеченно рисовали в своих произведениях мир, в котором возможны полеты в космос, роботизация производства, продление жизни, всеобщая коммуникация. Какие фантазии писателей воплотились в жизнь, а какие еще ждут своего возможного воплощения, можно будет увидеть, пройдя по выставке.

Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Модель «Вечный двигатель» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На экспозиции представлены образцы, знакомящие зрителя с миром будущего в представлении В. Хлебникова и Е. Замятина, А. Платонова и А. Чаянова, А. Беляева и А. Толстого, В. Маяковского и Я. Окунева. В залах представлены чертежи и модели «механизмов будущего», графические изображения «летающих городов», материалы, рассказывающие об авторах утопий и восприятии их текстов современниками. На выставке экспонаты расположены по темам в нескольких залах: «Город Солнца», «Между городом и деревней», «Вне Земли» и «Против утопий».

Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В выставочном проекте приняли участие Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева, Российский государственный архив литературы и искусства, Мультимедиа Арт Музей, Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина, Политический музей, Российская государственная библиотека, Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Государственный исторический музей, Государственный центральный музей кино, Российская академия наук.

Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит с 13 апреля по 14 августа 2022 года в Государственном музее истории российской литературы имени В. И. Даля. Дом И. С. Остроухова в Трубниках по адресу: Трубниковский переулок, 17, стр. 1.