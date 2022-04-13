Москва, , 22:33 — REGNUM Санкционный список из 87 канадских сенаторов публикует 13 апреля МИД России. В него вошли все действующие сенаторы Канады.

Здание МИД России Culture.ru

Эти меры приняты Москвой в качестве ответа на внесение Канадой всего состава Совфеда в чёрный список «из-за Украины» 24 марта. На основе взаимности Москвой «вводятся контрмеры против действующих сенаторов канадского парламента».

Отмечается, что люди из списка на постоянной основе вошли в российский «стоп-лист». Кроме того, скоро ожидаются новые объявления о контрсанкциях применительно к Канаде, включая очередное расширение российского «стоп-листа».

Российское ведомство добавило, что власти Канады, как видно, пытаются быть в авангарде русофобского курса нынешней администрации США, действуя фактически вопреки своим национальным интересам.

В Москве эти действия однозначно воспринимают как враждебные.

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