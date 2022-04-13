Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 13 апреля 2022, 22:32 — REGNUM Министерство внутренних дел Республики Сербской (Босния и Герцеговина) усилило меры охраны члена президиума БиГ от сербов Милорада Додика и его семьи из-за полученной информации о том, что их безопасность находится под угрозой. Об этом МВД Республики Сербской сообщило 13 апреля.

Милорад Додик
Милорад Додик
President.az

Перед зданием правительства сербской автономии дежурят сотрудники антитеррористического отряда МВД Республики Сербской, рядом с двумя входами в здание припаркованы специальные бронированные машины, передают местные СМИ.

«Вся информация, которую я получил, исходит от МВД. Я уважаю их источники. С несколько сторон поступила почти идентичная информация», — прокомментировал Додик сложившуюся ситуация телеканалу РТРС.

Тем временем командование EUFOR (военная миссия ЕС — ИА REGNUM) в Сараево сообщило, что оно не планируют арестовывать Додика, и что «все это просто нонсенс».

Напомним, что ранее Великобритания ввела персональные санкции против лидера сербов Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Непризнанный ООН верховный представитель в БиГ Кристиан Шмидт 12 апреля потребовал от властей автономии отменить закон о недвижимом имуществе Республики Сербской. Додик заявил, что, несмотря на это, закон вступит в силу 14 апреля.