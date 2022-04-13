Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 13 апреля, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Республики Сербской (Босния и Герцеговина) усилило меры охраны члена президиума БиГ от сербов Милорада Додика и его семьи из-за полученной информации о том, что их безопасность находится под угрозой. Об этом МВД Республики Сербской сообщило 13 апреля.

President.az Милорад Додик

Перед зданием правительства сербской автономии дежурят сотрудники антитеррористического отряда МВД Республики Сербской, рядом с двумя входами в здание припаркованы специальные бронированные машины, передают местные СМИ.

«Вся информация, которую я получил, исходит от МВД. Я уважаю их источники. С нескольких сторон поступила почти идентичная информация», — прокомментировал Додик сложившуюся ситуацию телеканалу РТРС.

Тем временем командование EUFOR (военная миссия ЕС — ИА REGNUM) в Сараево сообщило, что оно не планируют арестовывать Додика, и что «все это просто нонсенс».

Напомним, что ранее Великобритания ввела персональные санкции против лидера сербов Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Непризнанный ООН верховный представитель в БиГ Кристиан Шмидт 12 апреля потребовал от властей автономии отменить закон о недвижимом имуществе Республики Сербской. Додик заявил, что, несмотря на это, закон вступит в силу 14 апреля.