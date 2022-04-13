Москва, 13 апреля, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Украинские власти Харькова формируют из уголовников три националистических батальона, сообщил вечером 13 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он уточнил, что речь идёт о батальонах «Слобожанщина», «Харьковщина-1» и «Харьковщина-2», которые должны предотвратить уход местного населения из Харькова.

«В Харькове завершается формирование трех новых националистических батальонов («Слобожанщина», «Харьковщина-1» и «Харьковщина-2»), укомплектованных заключенными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях», — сказал Мизинцев.

По данным российских военных, эти батальоны должны блокировать Харьков с юга, предотвращая уход местного населения, а также препятствовать отступлению подразделений ВСУ.