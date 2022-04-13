13 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 22:50 — REGNUM Заявление официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что российские подразделения не позволили группе украинских военных численностью до 100 человек выйти из окружения на заводе имени Ильича в Мариуполе и покинуть город в северном направлении, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 13 апреля в социальной сети «ВКонтакте»

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Игорь Конашенков Mil.ru

«Попытка не пытка, а верная гибель. Сдавайтесь, бандеровцы!» — обращается Ева А.

Многие пользователи восхитились профессионализмом российских военных, которые не допустили бегства украинских преступников от правосудия.

«Наши ребята отлично сработали и не дали гадам слинять от правосудия. Главное, что мирные жители Мариуполя в безопасности. Им уже эти подонки не угрожают», — убеждён Устин М.

«Удивительно, но даже эта толпа не смогла сколько-нибудь выехать за пределы города. Наши парни оперативно отработали по беглецам, в результате чего крысы вернулись в свои же норы. Только уже в куда меньшем составе. Говорят, там куча людей в плен сдалась? И это пока ещё не подсчитали, сколько при бегстве погибло. Думаю, полегло нациков значительное количество», — предполагает Роман С.

Некоторые комментаторы уверены в том, что украинские силовики находятся в на грани отчаяния, раз совершают столь безрассудные попытки выйти из окружения.

«Так выглядит отчаяние. Не будь положение украинских военных на «Азовстали» столь плачевным, какое оно есть, то не пришлось бы им сломя голову нестись под штормом пуль, чтобы затем благополучно попасть в плен либо отступить», — считает Марина Б.

«Вода, хрючево и наркота закончилось. Так выглядит отчаяние и надежда на последний шанс. Тупая попытка и агония загнанных в угол», — указывает Павел Л.

Часть людей считает, что украинским военным пора уже осознать, что дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла, и рано или поздно их будет ждать кара.

«Надо было сразу сдаваться. Всем уже должно было быть очевидно, что спецоперация России будет доведена до конца. Рано или поздно. Поэтому такой манёвр камикадзе был обречён на провал с самого начала. На что рассчитывали – непонятно», — написал Дамир Ш.

Ряд пользователей указывает на то, насколько всё-таки мощным бастионом оказался завод «Азовсталь», в подземельях которого умудряются скрываться тысячи украинских неонацистов

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Prompolit.info

«Думаю, ещё много сюрпризов будет на этом заводе. Площадь вроде 11 км квадратных, тем более строился в СССР, там и бомбоубежище, наверно, есть. Ещё та цитадель. Кто знает, кого там прячут эти лабиринты», — отметила Екатерина Д.

«Там подземные лаборатории, огромное количество подземных переходов, многие из которых проложены по имевшимся катакомбам. Во всяком случае, СМИ так пишут. Тот факт, что на столь крохотном пяточке прятались тысячи украинских военных, говорит о том, что база у них была что надо», — поделилась своим мнением Александра О.

Напомним, 12 апреля официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге о том, что российские подразделения не позволили группе украинских военных численностью до 100 человек выйти из окружения на заводе имени Ильича в Мариуполе и покинуть город в северном направлении.