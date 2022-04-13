Милан, Италия, 13 апреля, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Как сообщает издание Calciomercato, руководство миланского «Интера» рассматривает вариант усиления основного состава двумя игроками мадридского «Реала».

Oleg Bkhambri Лука Йович

По информации источника, «нерадзурри» проявляют интерес к 24-летнему нападающему сборной Сербии Луке Йовичу и 25-летнему испанскому атакующему полузащитнику Дани Себальосу.

Ранее сообщалось, что Лука Йович намерен покинуть мадридский клуб в грядущее летнее трансферное окно, так как недоволен количеством игрового времени. Суммарно в текущем сезоне серб провел на поле 471 минуту. На счету нападающего один гол и две результативные передачи в тринадцати турах чемпионата Испании.

Йович выступает за «Реал» с 2 июля 2019 года после перехода из франкфуртского «Айнтрахта» за 63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Сербии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.