Тюмень, , 22:13 — REGNUM В Тюменскую область 29 апреля прилетит чартер Москва-Тюмень под названием «Врата Сибири». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Тюмень (сс) Пивоваров Игорь Николаевич

Чартерная программа в Тюменскую область запускается при поддержке Ростуризма туроператором FUN& SUN (бывший TUI Россия).

«Все, кто к нам приедут, увидят уникальную Сибирь, будут иметь возможность побродить по старинным купеческим кварталам старого центра города Тюмени, побывать в Тобольске, искупаться в наших термальных источниках, попробовать уху с нефтью и пройти ритуал посвящения в нефтяники», — пообещал глава региона Александр Моор.

И добавил, что Тюменская область во многом для туристов является регионом-открытием, в котором реальность всегда превосходит ожидания.

«Тюмень — это комфортная городская среда, вкусная разнообразная сибирская кухня, хорошие дороги, хорошая отельная база и богатое историческое наследие, ну и самое главное — это наше огромное подземное термальное море, которое выходит на поверхность в виде современных термальных курортов», — сообщил Моор на пресс-конференции, посвящённой запуску чартера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый чартерный туристический рейс из Москвы в Тюмень прилетел 7 сентября 2021 года. С тех пор состоялось девять рейсов при загрузке больше 85%.

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