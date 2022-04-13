Москва, 13 апреля, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский считает политика Виктора Медведчука своим конкурентом, поэтому пытается выставить его предателем, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Виктор Медведчук известен как инициатор реализации Минских договорённостей в рамках парламентского измерения в нормандском формате. Если бы у него получилось, вряд ли бы сегодня происходили трагические события», — отметил Володин в телеграм-канале.

Медведчук выступал за независимую Украину, построение внеблокового государства — главное его отличие от Зеленского, который пляшет под дудку США, рассуждает спикер Госдумы.

«Именно по этой причине Медведчука не поддерживают Вашингтон и Брюссель. А Зеленский пытается представить его предателем, заковав в наручники. Для него он конкурент номер один. Все это понимают. Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придётся Зеленскому», — заверил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в своём телеграм-канале украинский лидер опубликовал фотографию похожего на Медведчука человека в военной форме и в наручниках. Когда и где сделана фотография — неизвестно.

Украинские власти, говорящие о планах «выбить показания» из лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, захваченного СБУ в Киеве, должны оглядываться по сторонам и закрывать двери на ночь, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.