Париж, , 22:08 — REGNUM 27-летний опорный полузащитник парижского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Леандро Паредес может сменить клубную прописку в ближайшее летнее трансферное окно.

Леандро Паредес Psg.fr

По информации итальянской газеты La Gazzetta dello Sport, в подписании Паредеса заинтересован миланский «Интер». Отмечается, что футболист согласен провести переговоры с «нерадзурри», ожидается, что аргентинцу предложат четырехлетний контракт с окладом в 5 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Леандро Паредес принял участие в пятнадцати матчах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Бордо» и двумя результативными передачами.

Паредес выступает за «ПСЖ» с 29 января 2019 года после перехода из санкт-петербургского «Зенита» за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.